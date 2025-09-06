وزيرة التنمية المحلية: بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديد

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تم بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديد، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز المظهر الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية.

وأشارت عوض، خلال تلقيها تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتستهدف زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بشكل مناسب وتحسين جودة الهواء، إلى أنه تم زراعة، حتى اليوم السبت، نحو 38 شجرة من نوع تيكوما و70 شجرة من نوع أكاسيا نيدوزا.

وبلغت الأحواض الجاهزة للزراعة، حوالي 20 شجرة تيكوما، و40 شجرة أكاسيا نيدوزا، على محور صلاح سالم.

وأوضحت أن المرحلة القادمة تستهدف استكمال زراعة عدد من الأشجار الجديدة من الأنواع الملائمة للبيئة المصرية، والمطابقة لاشتراطات أعمال التنسيق الحضري.

وأكدت أن الأعمال الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة تتبناها الوزارة لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتحسين جودة الحياة في المدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظات، مؤكدة سعي الحكومة لتعزيز المظهر الحضاري للمحاور الرئيسية، وتحسين مؤشرات جودة الهواء والصحة البيئية، ودعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شددت الوزيرة، على أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمبادرة بجميع المحافظات؛ لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وجودة الأعمال المنفذة.