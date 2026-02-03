3 لاعبين من ليفربول في تشكيل الجولة بالبريميرليج وغياب صلاح

كشف آلان شيرار، أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن التشكيل المثالي للجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج، والتي أُقيمت منافساتها بين يومي السبت والإثنين، واختُتمت بمواجهة سندرلاند وبيرنلي.

وشهدت اختيارات شيرار حضورًا لافتًا للاعبي ليفربول، بعدما ضم التشكيل ثلاثة عناصر من صفوف “الريدز”، وهم هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز، وإبراهيما كوناتي، في المقابل غاب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة، ما أثار تساؤلات جماهيرية واسعة.

وضم التشكيل المثالي أسماء تألقت خلال الجولة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى:كيليهر (برينتفورد)

خط الدفاع:كريستوفر أيير (برينتفورد) – فان دين بيرج (برينتفورد) – إبراهيما كوناتي (ليفربول)

خط الوسط:مادويكي (آرسنال) – أليكس سكوت (بورنموث) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – حبيب ديارا (سندرلاند)

الوسط الهجومي:فلوريان فيرتز (ليفربول)

خط الهجوم:جواو بيدرو (تشيلسي) – هوجو إيكتيكي (ليفربول)