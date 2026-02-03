فان دايك يكسر الصمت: لا أزمات داخل ليفربول والانتقادات جزء من اللعبة

نفى فيرجيل فان دايك، قائد وقلب دفاع ليفربول، وجود أي خلافات داخل غرف الملابس، مؤكدًا أن ما يمر به الفريق في الفترة الأخيرة لا يتجاوز كونه تحديات طبيعية في مسيرة أي فريق كبير.

وتحدث الدولي الهولندي عن الانتقادات القوية التي طالت المدير الفني أرني سلوت، عقب سلسلة من النتائج السلبية مؤخرًا، مشددًا على أن التعامل مع الضغوط يمثل اختبارًا حقيقيًا لقوة المجموعة.

وقال فان دايك، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «لا أعتقد أن هناك أي خلافات. من الطبيعي أن تظهر تحديات، وكل شخص يتعامل مع المواقف بطريقته الخاصة».

وأضاف: «الأهم هو كيفية مواجهتنا لهذه الظروف معًا، ومحاولة إصلاح الأمور وتغيير المسار. مثل هذه الفترات قد تجعل الفريق أقوى، وإذا تجاوزناها — وهو ما نأمله نظرًا لجودة اللاعبين — فسنخرج أفضل على المستويين الجماعي والفردي».

وأكد قائد الريدز أنه لا يرى مشكلة في الانتقادات الموجهة للفريق، رغم ما يُعرف عن جماهير ليفربول من صبر ودعم دائم، موضحًا: «الحقيقة أننا أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا لم نقدم المستوى المطلوب بشكل ثابت. هذه هي الحقيقة، والانتقادات أمر يجب أن نتقبله».

وتابع: «لا يوجد لاعب أو مدرب كامل. لكن الجميل في اللعب والعمل داخل نادٍ بحجم ليفربول، هو أننا نملك فرصة لإظهار جودتنا كل ثلاثة أو أربعة أيام».

وفيما يتعلق بالهجوم الذي تعرض له سلوت من بعض الجماهير، أشار فان دايك إلى ضرورة التفرقة بين النقد البنّاء وعدم الاحترام، قائلًا: «السؤال الأهم: ممن يأتي عدم الاحترام؟ وهل هو صادر من أشخاص يجب أن نمنحهم قيمة حقيقية؟».

واختتم حديثه بالإشارة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا: «إذا قرأت كل ما يُكتب، قد تكون بطلًا في أسبوع وشريرًا في الأسبوع التالي».