محافظ الغربية يستجيب لبرنامج «ستوديو إكسترا» ويعلن رفع كفاءة ميدان الششتاوي بالمحلة الكبرى

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لما عرضه برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، بشأن شكاوى المواطنين من تدهور أوضاع ميدان الششتاوي بمدينة المحلة الكبرى.

وعقب إذاعة الشكوى، وجّه المحافظ برفع الإشغالات المتواجدة بالميدان، وإزالة تراكمات القمامة، مع تكليف رئيس حي ثانِ المحلة الكبرى بالتوجه الفوري للموقع وبدء أعمال رفع الكفاءة الشاملة.

وأكد المحافظ أن الميدان يعد أحد النقاط الحيوية بالمدينة العمالية التي تمثل قلعة لصناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية تطويره بما يليق بمكانة المحلة الكبرى.

كما جرى التنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، حيث أجرى وفد من الجهاز معاينة الموقع ميدانيًا، وتم الاتفاق على خطة متكاملة لتطوير الميدان عمرانياً ومعمارياً، بما يعزز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، ويحقق راحة المواطنين وحركة مرورية أفضل.