إلغاء الرحلات الجوية بمطار جاكرتا بعد ثوران بركان أناك كراكاتاو

ثار بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا مع انجراف الرماد البركاني عبر أجزاء من غرب إندونيسيا.

وقالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، إن الجزيرة البركانية الواقعة في مضيق سوندا الإندونيسي بين جزيرتي جاوا وسومطرة الرئيسيتين أظهرت علامات نشاط يوم السبت وثارت لمدة 30 ثانية في الساعة 3:53 صباح اليوم الأحد "20:53 السبت بتوقيت جرينتش".

ولم تسجل أي إصابات ولم يصدر أي أمر بالإخلاء. وأقرب تجمع سكني يبعد أكثر من 16 كيلومترا (10 أميال). لكن الوكالة طالبت السكان والزوار بالبقاء على بعد 3 كيلومترات (1.9 ميل)على الأقل من الفوهة النشطة للبركان.

وانتشر الرماد البركاني عبر أجزاء من العاصمة جاكرتا ومقاطعة لامبونج في الطرف الجنوبي لجزيرة سومطرة، وفقا لما ذكره المركز الإندونيسي لعلم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.

وقال المطار في تنبيه سفر في وقت مبكر من اليوم : "نظرا لزيادة النشاط الناجم عن ثوران جبل أناك كراكاتاو، علق مطار سوكارنو هاتا الدولي مؤقتا عمليات الرحلات الجوية من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 9:30 صباحاً."

وسعى الركاب في أكثر مطارات البلاد ازدحاماً إلى استرداد أموالهم واستعادة الأمتعة المسجلة بينما كانت لوحات المغادرة تظهر قائمة متزايدة من الرحلات المُلغاة.

وحدد مركز علم البراكين الإندونيسي ومركز استشارات الرماد البركاني في داروين بأستراليا سحابتين من الرماد باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وارتفعت إحدى السحب إلى ارتفاع 20 ألف قدم (6100 متر) أثناء تحركها نحو الشمال الشرقي، مما أثر على أجزاء من جاكرتا وبانتن وغرب جاوا والمياه المحيطة بها.

ووصلت سحابة ثانية إلى ارتفاع 50 ألف قدم (15200 متر) وكانت تتحرك غرباً، لتغطي أجزاء من مقاطعات بانتن ولامبونج وبنجكولو وجنوب مضيق سوندا وأجزاء من المحيط الهندي غرب سومطرة.

وأغلقت شركة إير ناف الإندونيسية المجال الجوي حول مطاري سوكارنو-هاتا وحليم بيرداناكوسوما في جاكرتا، بالإضافة إلى 4 مطارات أخرى، بما في ذلك مطار رادين انتين الثاني في لامبونج بسبب الرماد البركاني.

وبحلول منتصف الظهيرة، أضر الإغلاق بـ516 حركة طيران، منها 202 حركة طيران في مطار سوكارنو-هاتا في جاكرتا وحده، الذي أضر بحوالي 22800 راكبا اليوم الأحد. وصدرت أوامر للمطار بالإغلاق حتى الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء.

وذكرت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسي أنها تراقب عن كثب تأثير الثوران البركاني على السفر الجوي وتنسق مع شركات الطيران والشركات المشغلة للمطارات وخدمات الملاحة الجوية ووكالة الأرصاد الجوية.

وقال لقمان إف.لايسا، المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل في بيان "لا تزال السلامة على رأس أولوياتنا في كل قرار بشأن العمليات".