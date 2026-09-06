جماهير فالنسيا تنظم ثورة 1919 في مواجهة برشلونة

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تخطط مجموعات مشجعي نادي فالنسيا لتنظيم احتجاج قبل مباراة برشلونة اليوم الأحد على ملعب ميستايا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتتبنى جماهير فالنسيا مبادرة لعدم الدخول إلى مدرجات الملعب قبل الدقيقة التاسعة عشرة، في إشارة إلى عام تأسيس النادي 1919، وذلك ضمن احتجاجات ضد الإدارة الحالية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن المباراة من المتوقع أن يحضرها نجل بيتر ليم، مالك نادي فالنسيا.

ويضم فالنسيا بين صفوفه لاعب الوسط المالي، آليو ديانج، المنضم من الأهلي هذا الصيف بصفقة انتقال حر.

وفي الجهة الأخرى، يتواجد حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر في قائمة برشلونة.

ويتصدر برشلونة حامل لقب الليجا في الموسمين الماضيين جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، محققا العلامة الكاملة.

أما فالنسيا يحتل المركز 18 برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد مقابل خسارتين.