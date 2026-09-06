محافظ الغربية يفتتح مدرسة المحلة الكبرى الصناعية بنات بمنشية البكري

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، مدرسة «المحلة الكبرى الصناعية بنات» بمنشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و480 ألف جنيه، ضمن خطة المحافظة للتوسع في تطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة المنشآت التعليمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام ببناء الإنسان وتطوير التعليم وإعداد خريجين يمتلكون المهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندسة سحر محمد عبدالحميد نويشي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، عددًا من الفصول الدراسية وورش الطباعة والتريكو والغزل والنسيج والمرافق التعليمية بالمدرسة، التي تُقام على مساحة 6666.67 مترًا مربعًا وتضم 44 فصلًا دراسيًا مجهزًا.

واطمأن على جاهزيتها لاستقبال الطالبات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية أن يتكامل تطوير المنشآت التعليمية مع التدريب العملي وإكساب الطالبات المهارات الفنية التي ترتبط بطبيعة النشاط الصناعي والإنتاجي بالمحلة الكبرى.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، أن وجود تخصصات وورش مرتبطة بالغزل والنسيج والتريكو والطباعة داخل المدرسة يمثل نموذجًا عمليًا لربط التعليم باحتياجات الصناعة.

وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في إعداد طالبات يمتلكن المهارة والخبرة التي تؤهلهن للالتحاق بسوق العمل والمشاركة في الأنشطة الإنتاجية، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من دعم للتكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة وتطوير الحرف والأنشطة ذات الطابع الإنتاجي.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق التكامل بين تطوير التعليم الفني ودعم منظومة الإنتاج، من خلال إعداد كوادر مدربة يمكنها مواصلة العمل في القطاعات التي تتميز بها المحلة الكبرى، وفتح مسارات أمام الفتيات للتدريب والعمل والإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة.

وأكد استمرار المحافظة في تطوير المدارس الفنية ورفع كفاءة ورشها ومعاملها بما يخدم احتياجات سوق العمل ويدعم خطط التنمية، مع توجيه الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ وتجهيز المدرسة.