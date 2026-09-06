القومي لإعلانات الطرق: إزالة إعلان مخالف بعقار في الأزبكية بعد شكاوى السكان

- يسبب إزعاجا بصريا ويحتوي على توصيلات كهربائية مكشوفة تهدد السلامة العامة

- إيمان نبيل: المواطن شريك أساسي في مواجهة الإعلانات المخالفة

أزال حي الأزبكية إعلانا مضيئا مخالفا بمنطقة بين الكنائس بحي الأزبكية في محافظة القاهرة خلال 24 ساعة من تلقي الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة شكوى من المواطنين عبر منصته الرقمية.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الجهاز التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الجهاز تواصل مع الجهة الإدارية المختصة فور تلقي شكوى من سكان العقار رقم 6 بشارع بستان الكافوري؛ لتضررهم من إعلان مضيء بشارع جانبي يسبب إزعاجا بصريا ويحتوي على توصيلات كهربائية مكشوفة تهدد السلامة العامة، وأزال الحي الإعلان من الموقع مباشرة.

وأكدت نبيل، في بيان اليوم، أن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تتصدر أولويات الجهاز، معتبرة المواطن شريكًا أساسيًا في مواجهة الإعلانات المخالفة عبر الإبلاغ عنها من خلال المنصة الرقمية (https://nrara.gov.eg) التي تتيح التنسيق السريع مع الجهات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت رئيس الجهاز، أن تنظيم الإعلانات يستهدف الحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدن والحد من الإزعاج البصري، مع تحقيق التوازن بين النشاط الإعلاني وحقوق المواطنين، مشيرة إلى أن تحويل الشكاوى لإجراءات فعلية يعكس فاعلية المنصة الرقمية في التواصل المباشر.

ووجه المواطن مقدم الشكوى رسالة شكر للجهاز عقب إزالة الإعلان لسرعة الاستجابة، وفقا للبيان.