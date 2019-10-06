عمرو أديب: المواطن المصري الأكثر استهلاكا للمياه في الشرق الأوسط

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة الري وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن الحصة المائية لمصر حاليًا لا تكفي احتياجاتها.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد: " الـ 55 مليار مبيكفوش إنت بتحتاج 100 مليار، واللي بتعرف توفره 88 مليار".

وتابع: "مش بحملك أنت المسؤولية، لكن المواطن المصري هو أعلى مواطن في الشرق الأوسط بيستخدم عدد لترات مياه يوميًا، والمواطن الأردني يستهلك نصف المياه اللي بيستهلكها المواطن المصري".

وأشار "أديب"، إلى المجهودات التي تبذلها الدولة حاليًا في تحلية المياه، وترشيد الاستهلاك، مضيفًا: "عندك تدوير المياه، إن المياه تستخدم مرة واتنين وتلاتة، واستخدام المياه الجوفية، كل ده أنت ابتديت تعمله".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد صرح بأن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي