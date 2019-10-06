البرازيلي فارياس يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز

أعلن البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه التي دخلت في معسكرًا مغلقًا مساء أمس، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ببطولة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الأحد.
وضمت القائمة كلا من: "محمد بسام وكريم طارق وخالد سطوحي ومحمد ناصف وزولا وعمرو السيسي وأحمد كابوريا ومحمد شعبان وأحمد سامي وأبو المجد بوشا ومهند لاشين وناصر منسي وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وأحمد داوودا وتالا نداي وفرانك ستيفن ومصطفي محمود".
واجتمع المدير الفني البرازيلي مع لاعبيه لتحفيزهم على تحقيق الفوز على بيراميدز لحصد أول 3 نقاط في المسابقة محذراً من خطورة هجوم بيراميدز .