البرازيلي فارياس يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز

أعلن البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه التي دخلت في معسكرًا مغلقًا مساء أمس، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ببطولة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الأحد.