تقرير: بولسونارو يعلن دعمه الكامل لوزير الاقتصاد

(د ب أ)

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إنه "ليس لديه خطة بديلة" بالنسبة للاقتصاد وأن وزير الاقتصاد باولو جيديس مسؤول بنسبة 100 % عن الحالة المالية في البلاد، وفقًا لحوار مع صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو".

وذكر بولسونارو إنه سمح لجيديس باقتراح تغييرات في المبالغ التي يدفعها أصحاب العمل لصندوق العمال البرازيلي. كما أثنى على سلفه، ميشيل تامر، لموافقته على إدخال إصلاح على قانون العمل، قائلاً إن ذلك يعد أمرًا أساسيًا لتجنب نسب أسوأ في معدل البطالة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

كما طلب بولسونارو من وزرائه إعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع البنية التحتية المتراكمة في البرازيل. وكتب بولسونارو يوم الأحد تغريدة عبر موقع تويتر عن قائمة بإنجازات حكومته، وسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين الطرق ومكافحة الجريمة.