 تقرير مغربي: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في طنجة - بوابة الشروق
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تقرير مغربي: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في طنجة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 9:46 ص
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية في مدينة طنجة شمالي البلاد.

وذكرت جريدة "هسبريس" الإلكترونية أن الخلية التي جرى تفكيكها موالية لتنظيم داعش، وأنها مكونة من خمسة عناصر.

وجرى التدخل الأمني، الذي أشرف عليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسيج"، وعناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن في خمسة أماكن متفرقة؛ إذ تم إلقاء القبض على أربعة أفراد بحي بني مكادة والعنصر الخامس على مستوى طريق شراقة في ضاحية المدينة.

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