 مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي تمدد نشر قواتها في موزمبيق - بوابة الشروق
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مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي تمدد نشر قواتها في موزمبيق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 10:43 ص

مددت "مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك)" انتشار قواتها في موزمبيق، الذي بدأ في يوليو الماضي، طبقا لما ذكرته المجموعة في بيان، تم نشره على موقعها الالكتروني أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن سادك قولها إن مهمة المجموعة في موزمبيق "ستتواصل مع تنفيذ عمليات هجومية ضد الإرهابيين والمتطرفين، الذين يجنحون للعنف ، لتعزيز استقرار الأمن وتوفير بيئة مواتية لإعادة توطين السكان وتسهيل عمليات المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة".

وذكرت صحيفة "نوتيكياس" الحكومية التي تصدر في موزمبيق اليوم الأربعاء، دون أن تستشهد بأحد أنه تم تمديد عملية نشر القوات ثلاثة أشهر.

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