رئيس وزراء إثيوبيا يختار زعيما بالمعارضة للانضمام إلى حكومته الجديدة

اختار رئيس وزارء إثيوبيا، آبي أحمد، أحد زعماء المعارضة للانضمام إلى حكومته الجديدة، ورشح نائبه، ديميكي ميكونين ووزير المالية، أحمد شيدي، للاحتفاظ بمنصبيهما.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن آبي اقترح ثلاثة سياسيين من المعارضة، من بينهم بيرهانو نيجا، ليكون وزيرا للتعليم، في كلمته أمام المشرعين اليوم الأربعاء.

كما عين أيضا ابراهام بلاي، وزيرا للدفاع.

يشار إلى أن ابراهام قاد الحكومة المؤقتة في إقليم "تيجراي" قبل أن يعيد المتمردون السيطرة عليها في يونيو الماضي.

وتم ترشيح داجماويت موجس، لتحتفظ بمنصب وزيرة النقل، بينما تم ترشيح هبتامو اتيفا، ليكون وزير المياه والطاقة.

كما تم ترشيح نائب رئيس الوزراء، ديميكي للاستمرار في منصب وزير الخارجية.