رئيس إيطاليا يلتقي نظيره الألماني على هامش قمة أرايولوس في مالطا

عقد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اجتماعا ثنائيا مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، صباح اليوم الخميس، على هامش قمة مجموعة "أرايولوس" في مالطا.

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أن الرئيسين أعربا عن قناعتهما بأن مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل سيكون قادرا على تجاوز الخلافات بشأن الطاقة.

ومن المقرر أن يجتمع ماتاريلا اليوم مع 13 رئيسا أوروبيا آخرين لمناقشة ما يتعين على الاتحاد الأوروبي فعله لمواجهة الأزمة في أوكرانيا وكل ما يتعلق بها.

وهذه هي القمة السابعة عشر لمجموعة "أرايولوس"، وعقدت القمة الماضية في روما 15 سبتمبر 2021.

وتلتقي مجموعة "آرايولوس" مرة سنويا، وهي تضم دول الاتحاد الأوروبي التي لا يضطلع رؤساؤها بدور تنفيذي، بل يميل دورهم أكثر إلى الطابع التمثيلي. ويحمل اللقاء غير الرسمي اسم مدينة صغيرة في البرتغال حيث عُقد هذا اللقاء لأول مرة في عام 2003.