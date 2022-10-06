بوتين يتعهد بالحفاظ على استقرار المناطق التي ضمها في أوكرانيا

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن روسيا ستعيد السيطرة على أي أراض فقدتها في هذه المناطق.

وردا على تساؤلات بشأن الخسائر الأخيرة في أوكرانيا، أوضح بيسكوف للصحفيين أنه "لا تناقض هنا. هذه المناطق ستظل مع روسيا إلى الأبد وسوف تستعيدها (تستعيد السيطرة الروسية على ما فقدته مؤخرا)."

وفي خطاب ألقاه أمام المعلمين في يوم المعلمين الروس، قال بوتين إنه سوف "يطور بهدوء" الأراضي التي تم ضمها.

لكن أندريه كارتوبولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي انتقد التصريحات الرسمية حول الحرب، وقال لوسائل الإعلام الرسمية إن روسيا تحتاج إلى "الكف عن الكذب" بشأن ما يجري في ساحة المعركة، وأكد على أن "الروس ليسوا أغبياء".

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تحقق فيه القوات الأوكرانية مكاسب في كل من الجنوب والشرق.

وقال سيرهي هايداي، حاكم لوهانسك الأوكراني، لبي بي سي يوم الأربعاء إنه تمت استعادة ست قرى في المنطقة.

يأتي ذلك بعد سلسلة من المكاسب في منطقة خيرسون الجنوبية في اليوم السابق، بما في ذلك قرية دفيديف بيرد الإستراتيجية.