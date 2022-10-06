لبنان: لم نتلق رسميا رفض إسرائيل لتعديلات اتفاق ترسيم الحدود

قال مسؤول لبناني، اليوم الخميس، إن لبنان لم يتلق رسميا رفض إسرائيل لقائمة من التعديلات التي طلبتها بيروت على مسودة اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "أصدر تعليماته لفريق التفاوض" برفض قائمة التعديلات التي أرسلها لبنان يوم الثلاثاء الماضي إلى المبعوث الأمريكي الذي يتوسط في المحادثات.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين وقدمها إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ورحبت إسرائيل بمقترح هوكستين لكن رئيس الوزراء لبيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

وقدم لبنان الثلاثاء الماضي رده على المقترح الأمريكي.

والأسبوع الماضي، أبدى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي تفاؤلا بشأن إحراز تقدم حيال الاتفاق، كما اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأمريكي بـ"الخطوة المهمة للغاية".

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول لبناني منخرط في المفاوضات إن رد بيروت على المقترح الأمريكي الأولي تضمن "تعديلات على جمل محددة حتى لا يكون هناك سوء فهم".