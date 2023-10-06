غرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين

تعرض شاب للغرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وأشارت تحريات المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنه فقد حياته لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.