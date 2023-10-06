 عاشور: رمضان صبحي تأثر بعد الأهلي.. ورحيل عبدالله السعيد مفاجأة للجميع - بوابة الشروق
الجمعة 6 أكتوبر 2023 1:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

عاشور: رمضان صبحي تأثر بعد الأهلي.. ورحيل عبدالله السعيد مفاجأة للجميع

محمد جلال
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 12:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 12:50 ص

يرى حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، تأثر برحيل عن الفريق الأحمر.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:"بالتأكيد رمضان صبحي تأثر برحيله عن الأهلي، من يلعب في الأهلي يكون من الصعب عليه اللعب لفريق آخر".

وأضاف: "حمدي فتحي كان أفضل لاعب شغل نفس مركزي في الأهلي بعد رحيلي والآن مروان حمدي وخليفتي هو أكرم توفيق".

وأكمل: "لم اتوقع رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي، وكانت مفاجأة للجميع ولا أتوقع عودته مرة اخرى".

وأتم: "كنت أتمنى أن ينهي أحمد فتحي مسيرته في الأهلي، أكيد كان عنده وجهة نظر واخد القرار رغم أن الأهلي قدم له عرضا للاستمرار".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك