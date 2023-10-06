يرى حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، تأثر برحيل عن الفريق الأحمر.
وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:"بالتأكيد رمضان صبحي تأثر برحيله عن الأهلي، من يلعب في الأهلي يكون من الصعب عليه اللعب لفريق آخر".
وأضاف: "حمدي فتحي كان أفضل لاعب شغل نفس مركزي في الأهلي بعد رحيلي والآن مروان حمدي وخليفتي هو أكرم توفيق".
وأكمل: "لم اتوقع رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي، وكانت مفاجأة للجميع ولا أتوقع عودته مرة اخرى".
وأتم: "كنت أتمنى أن ينهي أحمد فتحي مسيرته في الأهلي، أكيد كان عنده وجهة نظر واخد القرار رغم أن الأهلي قدم له عرضا للاستمرار".