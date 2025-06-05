الشهر العقاري يواصل تقديم خدماته خلال إجازة عيد الأضحى عبر السيارة المتنقلة بشارع رمسيس

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن استمرار تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال السيارة المتنقلة التابعة للمصلحة.

وستتواجد السيارة المتنقلة أمام مقر مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس بالقاهرة، حيث تستقبل المواطنين خلال أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 7 و8 و9 يونيو 2025، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وتقديم الخدمات المستعجلة دون انقطاع، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة لضمان جودة الخدمة وسرعة الأداء.

وتؤكد وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتقريب خدماتها من المواطنين، وتوفير حلول مرنة تلبي احتياجاتهم في مختلف الأوقات، بما في ذلك فترات العطلات الرسمية.