رئيس النواب اللبناني يعزى الأسد في ضحايا الاعتداء على الكلية الحربية

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، معزيا "بشهداء" الاعتداء الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس.

وقال بري في برقيته "بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص، أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وأضاف "ننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا إلى جانب سوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها واستقرارها".

يذكر أن طائرات مسيرة تحمل ذخائر متفجرة استهدفت أمس الخميس حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من مدنيين وعسكريين.