أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربي غدًا السبت، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على 7 مناطق بالمدينة، وهي: شارع الجزارين بقرية الوادي، والـ30 وجدة، والـ60 وحدة، ووحدة طب الأسرة، والوحدة المحلية للمدينة، وجزء من منطقة ابني بيتك القديم، والمحلات والمدارس والأفران الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أن القطع مستمر لمدة 4 ساعات ونصف متواصلة، بداية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأهابت الشركة بالمواطنين، عدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.