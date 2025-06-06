وقف أعمال البناء في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بأمريكا

أوقفت شركة يابانية أعمال البناء في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بسبب "حالة عدم اليقين التي تحيط بالسوق والسياسات الاقتصادية".

وفي حين لم تشر شركة أوتوموتيف إنيرجي سبلاي كورب المالكة للمشروع إلى مشكلات محددة وراء قرار وقف البناء، قال الحاكم الجمهوري للولاية الأمريكية، إن الشركة تتعامل مع احتمال فقدان إعفاءات ضريبية اتحادية لمشتريي السيارات الكهربائية والحوافز التي تحصل عليها شركات السيارات الكهربائية إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هنري ماكماستر حاكم الولاية "ما نقوم به هو الحث على الحذر - دع الأمور تسير كما هي لأن كل هذه التغييرات تحدث".

وأعلنت الشركة عن وقف أعمال البناء في المصنع الموجود بمدينة فلورنس أمس الخميس، وقالت في بيان "بسبب حالة عدم اليقين في السوق والسياسات، أوقفنا البناء في مصنعنا بساوث كارولينا في الوقت الحالي".

ووعدت الشركة باستئناف العمل في المصنع في الوقت المناسب لكنها لم تحدد هذا الوقت. كما تعهدت بالوفاء بالتزامها بتوظيف 1600 عاملا واستثمار 1.6 مليار دولار في المصنع، مشيرة إلى إنها استثمرت مليار دولار في المصنع بالفعل.

ومن المفترض أن يبيع مصنع ساوث كارولينا خلايا البطاريات لشركة بي إم دبليو الألمانية، التي تقيم مصنعا خاصًا بها لتجميع البطاريات بالقرب من مصنعها العملاق للسيارات في مدينة جرير الأمريكية.

وأكدت بي إم دبليو أن توقف الشركة عن البناء لا يغير خططها لافتتاح مصنعها في عام 2026.

وتراجعت شركة أوتوموتيف إنيرجي سبلاي كورب بالفعل عن خططها ساوث كاورلينا، وأعلنت الشركة عن إنشاء مصنع ثانٍ في منطقة فلورنس، لكنها قالت في وقت سابق من هذا العام إن مصنعها الأول سيكون قادرًا على تلبية طلب بي إم دبليو.