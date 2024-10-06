عمرو زكي: التقليل من الزمالك وراء تتويجه بكأس السوبر الإفريقي

أكد عمرو زكي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض استحق التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، أمام النادي الأهلي.

وقال عمرو زكي في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "كأس السوبر الإفريقي ذهب لمن استحقه واجتهد ولم يتعال خلال المباراة وقبلها".

وأضاف: "الأحاديث السابقة للمباراة قللت من الفريق الأبيض، وأصابت لاعبي الأهلي بالثقة الزائدة والغرور، بينما منحت منافسيهم حافزًا وبثت فيهم الحماسة لخوض البطولة كأنها مباراة لاسترداد كرامة، وهو ما حدث بالفعل".

وتابع: "الزمالك كان مشحونًا بشكل غير عادي، وهذا الأمر قاده إلى التتويج، لكن أقول للاعبيه: ليس من الضرورى استفزازكم والتقليل منكم حتى تتشبّعوا بهذه الروح، فلا بد أن يكون التتويج هو الطبيعي بالنسبة لكم، وتقاتلوا في كل الأوقات لتحقيق الألقاب".

وأكمل: "هل توقعت تتويج الزمالك؟ المعطيات المسبقة لم تكن في مصلحة الزمالك، لذا هذا الفوز غير المتوقع طعمه حلو، الأهلي كان واثقًا، وهذا الخطأ الكبير الذي لا ينبغي الوقوع فيه قبل أي مباراة".

وواصل: "الأمر الذي ميَّز الزمالك عن الأهلي؟ الاستفزاز الذي تعرض له الزمالك قبل المباراة من بعض اللاعبين القدامى، وتقليلهم من شأن الفريق أشعل حماس اللاعبين، علاوة على القتالية والعزيمة والإصرار داخل الملعب، وهذا كله شكّل علامة فارقة في المواجهة، وجعل الفوز من نصيبهم".

وأتم عمرو زكي تصريحاته قائلًا: "التقليل من شأن الزمالك؟ لا بد لنا من مراجعة أنفسنا، فالتحدث بهذه الطريقة عن الأندية الكبيرة شيء غير جيد، وعلى سبيل المثال: أنا أحترم الأهلي وجماهيره جدًا، ولم أقلل منه طيلة مسيرتي، وكذلك بعد الاعتزال، ولن يحدث ذلك مني مستقبلًا، وأعلم جيدًا احترام هذا النادي وجماهيره لعمرو زكي".