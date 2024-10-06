سانا: الغارة الإسرائيلية على حمص استهدفت 3 مركبات تحمل موادا طبية وإغاثية

نفى مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس عامر خليل، استهداف أي معمل داخل المدينة الصناعية الواقعة بريف حمص الجنوبي.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأحد، إن «صوت الانفجار الذي سمع بالمدينة ناتج عن عدوان جوي إسرائيلي؛ استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة الصناعية، محملة بمواد طبية وإغاثية»، مؤكدًا أن «الأضرار مادية».

مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس عامر خليل يوضح لـ سانا أنه لا يوجد أي استهداف لأي معمل داخل المدينة الصناعية وأن صوت الانفجار الذي سمع بالمدينة ناتج عن عدوان جوي إسرائيلي استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة الصناعية محملة بمواد طبية وإغاثية، والأضرار مادية pic.twitter.com/PIMGpZolTW — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) October 6, 2024

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية بـ3 صواريخ؛ استهدفت معملاً للسيارات الإيرانية داخل منطقة حسياء الصناعية في ريف حمص الجنوبي، وسط تصاعد الدخان من المكان المستهدف، ما أدى لأضرار مادية».

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المعمل المستهدف فارغ تماماً، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن سقوط خسائر بشرية.