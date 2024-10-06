إرجاء العام الدراسي في لبنان حتى 4 نوفمبر المقبل

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، إرجاء بدء العام الدراسي الرسمي حتى يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وأشار في مؤتمر صحفي، إلى «جواز التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة، وفق إمكاناتها المتاحة»، لافتاً إلى أنّ «قرار التدريس الحضوري يقع على كامل مسئولية من قرّره».

وبحسب فضائية «MTV» اللبنانية، نوه الحلبي، أن «المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة لم تكن بمنأى عن الكابوس الكبير»، قائلًا إن «مئات المدارس تحوّلت إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها للنازحين».

وأضاف: «كان لا بدّ لنا من التشاور مع الأسرة التربوية ومع المرجعيات الوطنية والأمنية والجهات الدولية، من أجل تأمين دعم لخطة الوزارة لإنقاذ العام الدراسي».

ولفت إلى أنّ «عدداً من المدارس الخاصة يعتبر أن المرفق التربوي يجب ألا يتوقف رغم الظروف الحالية»، مؤكدًا «السعي كي لا تحدث الوزارة فجوة بين التلاميذ».

وأعرب عن أمله في أن تنجح القيادات الوطنية والدول الصديقة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، مناشداً «الغيورين على التربية وعي دقة الحالة الراهنة وصعوبة الخيارات المتاحة، والحرص على استمرارية التعليم وعدم خسارة العام الدراسي».