إعلام إسرائيلي: الجنود اختبؤوا في الحمام خلال عملية بئر السبع

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نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن والدة جندية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن ابنتها -وجنودا- آخرين اختبؤوا في حمام خلال عملية إطلاق النار في بئر السبع اليوم الأحد.

وأشارت إلى أنها "لم تستطع التواصل مع ابنتها"، وفقا لموقع الجزيرة الإخباري.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 10 آخرين في بئر السبع، واحد منهم بحالة خطيرة، و5 بحالة متوسطة، و2 بحالة طفيفة.



وبدورها أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقل 10 مصابين إسرائيليين إلى المستشفيات بعد الهجوم في بئر السبع، ونقلت عن شهود عيان: أن منفذ الهجوم في كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.