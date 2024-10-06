الصحة اللبنانية: استشهاد 23 شخصا وإصابة 93 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية أمس

قالت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الأحد، إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد ارتفعت إلى 23 شهيدا، و93 جريحًا.

وأضافت في بيان – نقلته الوكالة الوطنية للإعلام – أن «غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس، على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة 93 بجروح».

وذكرت أن «غارات العدو الإسرائيلي على محافظة الجنوب، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 38 بجروح».

وأوضحت أن «غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على محافظة البقاع، أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح».

وأشارت إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في الغارات الإسرائيلية على النبطية، واستشهاد أربعة أشخاص جراء الغارات على الشمال».

ولفتت إلى «استشهاد شخصين وإصابة 30 شخصا بجروح، فضلا عن وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الـDNA، بالغارات الإسرائيلية على محافظة جبل لبنان».