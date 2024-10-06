نتنياهو لماكرون: القيود على إسرائيل تخدم إيران

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد وأبلغه بأن فرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل سيخدم إيران والمتحالفين معها.

وأضاف المكتب في بيان "أكد رئيس الوزراء أن تصرفات إسرائيل في مواجهة حزب الله تخلق فرصة لتغيير الواقع في لبنان وصولا إلى تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بأكملها"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان ماكرون دعا إلى الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل للقتال ضد حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الدعوة بأنها "عار"، وهو ما اعتبره الإليزيه "مبالغة".

وأكد الإليزيه ردا على نتنياهو أن "ماكرون ملتزم بأمن إسرائيل، لكن وقف النار فورا ضروري".

وشدد الإليزيه على أن "ماكرون يرفض استمرار الحرب في لبنان"، معتبرا أن "تصريحات نتنياهو مبالغ فيها".