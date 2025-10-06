أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن عقود اللاعبين في مصر تشهد مبالغات مالية كبيرة، مشددًا على أنه لا يوجد لاعب يستحق الحصول على أكثر من 10 ملايين جنيه سنويًا.

وقال صالح في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الكرة المصرية تمر بظروف مالية صعبة، والمبالغة في أجور اللاعبين لا تفيد الأندية بل تضرها على المدى البعيد».

وتطرق نجم الزمالك السابق للحديث عن عبد الله السعيد، معتبرًا إياه أحد أبرز اللاعبين في مصر رغم تقدمه في العمر: «عبد الله السعيد ما زال يقدم مستويات رائعة، وهو من أهم العناصر في الكرة المصرية حاليًا».

وعن القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، أوضح: «الزمالك أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي بعد الخسارة الأخيرة أمامه، بعدما قدم مباراة كبيرة استحق بها الفوز، وأعاد منافسه إلى الواقع بعد فترة من التذبذب».

كما أثنى صالح على عماد النحاس المدير الفني للأهلي، قائلًا: «أحييه على شجاعته في إعادة حسين الشحات للمشاركة، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون أكثر حزمًا تجاه سلوكياته».

واختتم صالح تصريحاته مؤكدًا: «على حسين الشحات مراجعة نفسه والتوقف عن بعض التصرفات غير اللائقة، مثل الواقعة الأخيرة وتنمره على خوان ألفينا، لأن هذه السلوكيات لا تليق بلاعب يرتدي قميص الأهلي».