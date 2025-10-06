 رابطة العالم الإسلامي ترحب باستجابة حماس لخطة ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 9:09 ص القاهرة
رابطة العالم الإسلامي ترحب باستجابة حماس لخطة ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة

رابطة العالم الإسلامي
د ب أ
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 8:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 8:53 ص

 رحبت رابطة العالم الإسلامي،  التي تتخذ من مكة مقرا لها اليوم الأحد، باستجابة حركة حماس لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

 وفي بيان للأمانة العامة للرابطة أعرب الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن أمله في أن تُسهم هذه الخطة وما تضمنته من التزامات، وما تبعها من خطوات إيجابية، في وقفٍ فوري للحرب ومخططات التهجير و"الضم"، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، تمهيدا لإرساء السلام الدائم الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).


