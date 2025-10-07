إسرائيل تفرج عن جميع النشطاء الإسبان بأسطول الصمود باستثناء واحد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنّ إسرائيل أفرجت عن جميع النشطاء الإسبان الذين كانت تحتجزهم بشكل غير قانوني ضمن "أسطول الصمود العالمي" باستثناء واحد فقط.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الإفراج عن 27 إسبانيا اليوم الاثنين، بعد الإفراج في وقت سابق عن 21 ناشطا.

وقال ألفاريس: "سنواصل تقديم الحماية الدبلوماسية والقنصلية حتى يتم الإفراج عن آخر إسباني".

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن جميع الإسبان الذين كانوا على ضمن الأسطول أُطلق سراحهم باستثناء واحد.

وأشارت إلى أنّ الناشط الإسباني الوحيد المحتجز سيبقى محتجزا بسبب مزاعم بأنه "عضّ طبيبًا إسرائيليًا" أثناء الفحص الطبي في سجن "كتسيعوت" يوم الأحد 5 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يصل الإسبان الـ 27 المفرج عنهم إلى مدريد في ساعات ليل الاثنين الثلاثاء.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم الجمعة.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.