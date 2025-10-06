 مكتب إعلام غزة الحكومي: الاحتلال يقتل يوميا 92 فلسطينيا بينهم 27 طفلا - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 12:25 م القاهرة
مكتب إعلام غزة الحكومي: الاحتلال يقتل يوميا 92 فلسطينيا بينهم 27 طفلا

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 12:18 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 12:18 م

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل يوميًّا 92 فلسطينيًّا بينهم 27 طفلًا و14 امرأة و42 أبًا وأمًا.

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أن الاحتلال مجازر بحق 53 أسرة ويُبيد 4 أسر بالكامل كمعدل يومي.

وأوضح المكتب الحكومي في إحصاءاته، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُبيد - بمعدل يومي - ثماني أسر لم يبقَ سوى ناجٍ وحيد.

وشدد المكتب، على أن الإبادة الجماعية مستمرة بشكل يومي في قطاع غزة.

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 7 مواطنين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت المصادر، إنه تم نقل شهيدان إلى مستشفى المعمداني، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر، وشهيد إلى مستشفى العودة.


