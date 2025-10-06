نظمت هيئة قصور الثقافة، زيارة إلى متحف بانوراما حرب أكتوبر بالقاهرة، لعدد من طلاب مدرسة الشروق للتربية الفكرية وطلاب الدمج، برفقة أسرهم وأسرة التربية الخاصة بإدارة الشروق التعليمية، ضمن الفعاليات التي تقدمها وزارة الثقافة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

واستهلت الزيارة، بجولة إرشادية داخل قاعة السيمنار، خاض خلالها الطلاب تجربة تفاعلية تحاكي أجواء حرب السادس من أكتوبر المجيدة، من خلال عروض أفلام وثائقية تضمنت مشاهد حقيقية جسدت بطولات الجيش المصري وتضحياته.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي، برئاسة د. هبة كمال، مع جولة تفقدية داخل معارض الجامعات المصرية المقامة ببهو البانوراما، والتي شارك فيها عدد من اتحادات الطلاب والقيادات الجامعية، إلى جانب معارض الأدوات القتالية الخاصة بالقوات المسلحة.

واختتمت الفعاليات، بالتقاط صور تذكارية للطلاب مع طلاب الكليات الحربية والبحرية والقيادات العسكرية المتواجدة بالموقع، في أجواء احتفالية تعبر عن الفخر والانتماء.

جاءت الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة الدفاع، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية؛ بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني ودمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال الأنشطة الثقافية الهادفة.