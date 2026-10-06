أمطار غزيرة على المدن الساحلية بالبحيرة

تعرضت مدن محافظة البحيرة الساحلية، اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار غزيرة، خاصة إدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية وقف حركة الصيد، خاصة مراكب السريح اليومى، كإجراء احترازي بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن معدلاتها الطبيعية.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية، وتمركز المعدات، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

وتواصل الوحدات المحلية والقروية، خاصة بالمناطق الشمالية والساحلية، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

كما شددت المحافظ على تكثيف المرور الميداني على المعديات النهرية، للتأكد من سريان تراخيصها واستيفائها الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان، مع التشديد على إيقاف تشغيلها فورًا حال سقوط أمطار غزيرة أو اشتداد الرياح، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات، لضمان الالتزام بقواعد السلامة وتأمين المواطنين.