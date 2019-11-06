«تذكرتي» تعلن طرح تذاكر أمم أفريقيا تحت 23 عام

قال حاتم السعيد، مسؤول في إدارة العمليات بشركة تذكرتي، إن التذاكر الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أصبحت مُتاحة عبر موقعها الرسمي لمن يريد حجز التذاكر.

قال حاتم السعيد، مسؤول في إدارة العمليات بشركة تذكرتي، إن التذاكر الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أصبحت مُتاحة عبر موقعها الرسمي لمن يريد حجز التذاكر.

قال حاتم السعيد، مسؤول في إدارة العمليات بشركة تذكرتي، إن التذاكر الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أصبحت مُتاحة عبر موقعها الرسمي لمن يريد حجز التذاكر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري حيث تتأهل أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو .2020

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري حيث تتأهل أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو .2020

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري حيث تتأهل أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو .2020