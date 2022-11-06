وصول سفينة هيومانيتي 1 إلى ميناء إيطالي وإنزال جميع القاصرين

نزل جميع القاصرين من "هيومانيتي 1"، وهي سفينة بحث وإنقاذ تابعة لمنطمة غير حكومية، وترفع علم ألمانيا، رست عند الرصيف الشرقي لميناء كاتانيا الإيطالي الليلة الماضية.

وذكرت محطة "راي نيوز" الإيطالية الإخبارية، اليوم الأحد، أن السلطات تجري عملية تفتيش لتحديد الأشخاص "الضعفاء" والنساء والأطفال الذين سيُسمح لهم بالنزول من السفينة.

وقالت بيترا كريشوك المتحدثة باسم منظمة "أس أو أس هيومانيتي"، التي تدير السفينة: "لست القبطان، ولا أتخذ القرار، لكن مغادرة ميناء كاتانيا من دون إنزال جميع المهاجرين على متن السفينة سيكون غير قانوني، لأنهم جميعا لاجئون".

وأكدت: "أول من نزل كانوا قاصرين وأطفالا صغار برفقة أمهاتهم. لا تزال عملية التفتيش جارية، لكن لم يتم تخصيص كاتانيا كملاذ آمن لنا".

في غضون ذلك، تنتظر ثلاث سفن تابعة لمنظمات غير حكومية أمام ساحل شرق صقلية، أملا في منحهم ملاذا آمنا لإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط.

والسفن المنتظرة هي: "رايز أباف"، وعلى متنها 90 شخصا، والسفينة النرويجية "أوشن فايكينج، وبها 234 مهاجرا، وسفينة "جيو بارنتس"، التي ترفع علم النرويج وتديرها منظمة أطباء بلا حدود، ويوجد على متنها حاليا 572 شخصا. وتنتظر "جيو بارنتس"حاليا على بعد حوالى 12 ميلا من ساحل كاتانيا.