 مصرع 21 إرهابيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن الصومالية جنوبي البلاد - بوابة الشروق
الأحد 6 نوفمبر 2022 11:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مصرع 21 إرهابيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن الصومالية جنوبي البلاد

مقديشيو - أ ش أ
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 10:29 م | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 10:29 م
لقي 21 إرهابيا من مليشيات الخوارج الصومالية مصرعهم، وأصيب 10 آخرون اليوم الأحد، خلال عملية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية في منطقة "غلك سالمو" التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الإعلام الصومالية -في بيان لها بثته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"- أن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخبارية حول نشاط الخلايا الإرهابية في منطقة "غلك سالمو"، مشيرة إلى أن هذه العملية تعد ضربة كبيرة ضد الإرهابيين، حيث تمكن الجيش الصومالى في غضون أربعة أيام، من القضاء على نحو 200 عنصر من المليشيات الخوراج الإرهابية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك