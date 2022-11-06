الرئيس العراقي يتوجه لمصر للمشاركة في قمة المناخ COP27

توجه الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إلى مصر؛ للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).



وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر أرض الوطن، متوجهاً إلى مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي كوب 27، على رأس وفد رسمي".



وأضاف أن "الرئيس سيُلقي كلمة خلال المؤتمر تتناول المشكلات البيئية والتغيرات المناخية في البلاد، إلى جانب طموحات وخطط العراق الموضوعة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي".



تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ماجاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.



ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)؛ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.