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علّق المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، على القصف الذي شنّه جيشهم على مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، ادعى أن قواتهم لم تهاجم الألواح الشمسية في مستشفى الشفاء، وقال إنهم يراقبون كيفية استغلال حركة حماس لهذه المؤسسات الإنسانية، وفق زعمه.

وكرر هاجاري، ادعاءات بأن حماس تستخدم الوقود في مستشفيات غزة لأغراض عسكرية، زاعما أنهم سيكشفون عن ذلك.

وقال إنهم يستهدفون تعجيز أي قدرة لحركة حماس على استخدام الوقود في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا على سطح مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وصرح الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الاحتلال قصف كل مستشفيات بقطاع غزة، وقال إن الاحتلال قصف مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الصحة النفسية.

وأوضح أن الاحتلال وجه صاروخا تحذيرا على سطح مستشفى الشفاء، ووقع على مبنى القدس، ما أدى إلى استشهاد سيدة وطفل.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.