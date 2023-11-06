وزير فلسطيني: مصر تُقدم الدعم لشعبنا بكل الوسائل الممكنة

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن مصر تقف دائما بجانب الشعب الفلسطيني في كل المراحل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مصر تُقدم الدعم للشعب الفلسطيني بكل الوسائل والسبل الممكنة.

وأشار إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاعا مأساوية، حيث يوجد نحو 1.5 مليون شخص نازحون إلى 149 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في حين خرج عن الخدمة خمس مدارس عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

ولفت إلى أنّ الوضع الصحي في غزة بلغ مرحلة في غاية السوء، مع انعدام الكهرباء والوقود، وفي ظل غياب النظافة الصحية، موضحا أن هناك أمراضا وأوبئة بدأت تسجل انتشارا بين النازحين.

وتبذل مصر جهودا حثيثة، لإيصال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تواصل فتح معبر رفح، في حين يثير الجانب الإسرائيلي تعقيدات كثيرة في هذا الملف.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.