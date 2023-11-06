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المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم مساعدات أخرى لغزة بقيمة 25 مليون يورو

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 7:02 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 7:02 م

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن بروكسل سوف تقدم مساعدات إنسانية أخرى لقطاع غزة بقيمة 25 مليون يورو (9ر26 مليون دولار).

وقالت إن هذه الزيادة ترفع حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمدنيين في غزة إلى 100 مليون يورو.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لتحسين دخول قافلات المساعدات الانسانية لغزة، وإقامة ممر بحري محتمل من قبرص إلى غزة.

وأكدت في مؤتمر لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "سوف نستمر في العمل على وصول مساعداتنا للمدنيين المحتاجين".

وقالت "هذا يمكن أن يحدث فرقا بين الحياة والموت بالنسبة لآلاف الفلسطينيين، وسوف نستمر في جهودنا للمساعدة في إجلاء المواطنين الأوروبيين والفلسطينيين المصابين".


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