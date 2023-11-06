وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتهيئة الظروف لسلام دائم بين فلسطين وإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان، ناقشت الأزمة في غزة، والجهود المبذولة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأضاف خلال تصريحات قبل مغارته العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، أنه ناقش مع نظيره التركي تفادي توسيع دائرة الصراع، وتهيئة الظروف لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر أن جولته في الشرق الأوسط شهدت عقد «محادثات مهمة» مع دول المنطقة، مؤكدًا اهتمام واشنطن بملف المحتجزين في قطاع غزة، وبذلها كل ما بوسعها لإطلاق سراحهم.

وذكر أن «دول المنطقة تنتظر اضطلاع واشنطن بدور ريادي؛ من أجل تحقيق التقدم في كل مناحي الأزمة في القطاع المحاصر».

وأعلن أنه سيتوجه إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع، والحديث مع الشركاء حول مجريات زيارته للمنطقة، مضيفًا: «مع تركيزنا الكبير عما يحدث في غزة، نتواصل ونركز على العمل المهم الذي نضطلع به في الهند والمناطق الأخرى بالعالم لتحقيق المصالح الأمريكية».