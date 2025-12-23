القبض على متهمين بسرقة هاتف محمول باستخدام دراجة نارية بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على متهمين قاما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة المحافظة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبيها، وتبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وبإرشادهما، تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما «سيئ النية»، وهو عاطل وله معلومات جنائية، حيث أمكن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.