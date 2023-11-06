المكتب الحكومي في غزة: المواطنون يقضون أكثر من 4 ساعات للحصول على الخبز

قدم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الاثنين، إحاطة حول حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة في قطاع غزة لليوم الثلاثين على التوالي.



وبحسب بيان صادر عن المكتب الحكومي، حذر «معروف» من التحريض المتواصل المتصاعد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات في قطاع غزة، منوهًا بأن «تكرار هذا الأمر بحق المراكز المدنية الآمنة سيكرر المحرقة الصهيونية التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني».



واستنكر «التحريض الذي أصدره عشرات الأطباء الاحتلال بمطالبتهم تدمير مستشفى الشفاء، والذي يتساوق مع تهديدات الاحتلال وتنفيذه لغارات جوية الليلة، هي الأعنف في محيط مستشفيات مدينة غزة، في تنكر واضح لدورهم الإنساني المفترض وتأكيد على العقلية الإجرامية لدى هؤلاء المحتلين وعبر عنها وزير ما يسمى التراث بدعوته قصف غزة بالنووي».



ونوه بأن «قطاع غزة بات يعاني من مجاعة شديدة، حيث يقضي المواطنون أكثر من 4 ساعات للحصول على الخبر و3 أخرى للحصول على المياه».



وأوضح أن «الطواقم الحكومية سجلت 2300 مفقود فيما بلغ عدد شهداء القطاع 9770 منهم 4008 أطفال و2550 فتاة وامرأة و596 مسن، عدا عن إصابة 25 ألف مواطن».



ولفت إلى تضرر 220 ألف وحدة سكنية بفعل العدوان، قائلًا إن 40 ألفًا تضررت بشكل كلي وغير صالحة للسكن.



وأشار إلى استشهاد 53 إمام مسجد و175 كادراً من الطواقم الطبية، فيما دمّر الاحتلال 31 سيارة إسعاف وتضررت 115 مؤسسة صحية وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزاً صحياً.