رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب وقف العدوان فورا وايصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانديس، تطورات عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته بشكل جاد، ووقف عدوان الاحتلال فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة وإعادة الكهرباء والمياه إليه.

وبحث اشتية مع كاسيانديس الترتيبات الفرنسية لعقد مؤتمر دولي من أجل توفير المساعدات الإنسانية وإغاثة قطاع غزة، تحت رعاية الرئيس الفرنسي نهاية الأسبوع الجاري، وعلى مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وبالتنسيق مع دولة فلسطين.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، قائلا: "الأولوية لنا هي وقف العدوان وإدخال المساعدات وأهمية العمل على خلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".