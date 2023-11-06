وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فیصل فرحان، مع نظيره الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، في اتصال هاتفي الیوم الاثنین، آخر التطورات في الأراضي الفلسطینية المحتلة.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، إنه تم خلال هذه المحادثة الهاتفیة، التأکید علی عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف استعراض التطورات الفلسطینیة ووقف جرائم الحرب ضد غزة والضفة الغربیة وإرسال المساعدات الإنسانية باستمرار.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أكد في وقت سابق من اليوم، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني إبادة جماعية تحدث يوميا أمام أنظار العالم، وبدعم من ‏العديد من الأنظمة الغربية، وخاصة أمريكا.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في وقت سابق اليوم، عن عقدها قمة إسلامية استثنائية، في العاصمة السعودية ‏الرياض، يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم ‏على الشعب الفلسطيني‎.‎

وأضافت أن عقد الدعوة يأتي بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الحالية.