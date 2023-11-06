ملك الأردن يبحث في بروكسل تطورات العدوان على غزة

بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع حكومة البلاد وقيادات الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية" بترا" بأن الملك عبدالله الثاني سيبحث خلال الزيارة التطورات الخطيرة في غزة، وضرورة العمل لوقف الحرب، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام.



وأوضحت الوكالة أن زيارة الملك عبد الله تشمل "بحث العلاقات الثنائية مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا".



ولفتت الوكالة أن العاهل الأردني سيلتقي خلال الزيارة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.



ومنذ شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها حتى الآن 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.