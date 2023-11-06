الخامنئي: العالم الإسلامي يجب أن يزيد الضغوط السياسية على واشنطن لوقف قتل أهل غزة

استقبل المرشد الإيراني علي الخامنئي، صباح اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يجري زيارة حاليًا إلى طهران.



وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، اليوم الاثنين، قال «الخامنئي» خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، إن «العالم الإسلامي عليه زيادة الضغوط السياسية على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف قتل أهل غزة».



وأشار إلى أن «العراق، كدولة مهمة في المنطقة، يمكن أن يلعب دورًا خاصًا في وقف قتل أهل غزة، وإنشاء خط جديد في العالم العربي والعالم الإسلامي».



وذكر أن «الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من مواصلة عمله، بدون مساعدة عسكرية وسياسية من الأمريكيين».



ولفت إلى أن «الكيان الصهيوني حتى الآن هو الخاسر والفاشل الحقيقي في هذا القضية، على الرغم من كل عمليات القتل التي يرتكبها في غزة؛ لأنه لم يتمكن من استعادة سمعته المفقودة ولن يتمكن من ذلك في المستقبل».



ونوه بأن «أسباب الدور المباشر لأمريكا في توجيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ستتجلى مع مرور واستمرار هذه الحرب».



واستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، في قصر سعد أباد بطهران.



ويجري «السوداني» زيارة إلى طهران وذلك في إطار جولته الإقليمية حول تطورات قطاع غزة.



وتأتي زيارة السوداني إلى إيران، في وقت أجرى فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد، زيارة إلى العراق.