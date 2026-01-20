تأكد غياب نجم النصر عن مباراة ضمك في الدوري السعودي

يواصل عبد الإله العمري، مدافع فريق النصر، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، مساء اليوم الإثنين بالتزامن مع خوض زملائه التدريب الجماعي.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أنه تأكد غياب عبد الإله العمري عن القائمة التي تواجه ضمك، الخميس، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

ويخضع العمري لعلاجٍ من إصابةٍ ربلة الساق، أبعدته عن المباراتين الأخيرتين والتدريبات الجماعية.

وارتاد اللاعب عيادة النادي الطبية، وشارك في جزءٍ من حصّة تمارين لياقية، داخل الصالة البدنية، فيما غاب عن التدريب الجماعي، الذي قاده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على ملعب مركز "دار النصر" التدريبي استعدادًا لمباراة ضمك.

واستمر التدريب أكثر من ساعتين، شمِلَت الجانبين البدني والفني، وغاب عنه أيضًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، الذي اكتفى باستخدام مرافق النادي الصحي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتفادي الإرهاق مع خوض مباراتين في أقل من أسبوع.